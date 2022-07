Microsoft blockiert Office-Makros doch wieder

(Quelle: Microsoft)

22. Juli 2022 - Nachdem Microsoft VBA-Makros in heruntergeladenen Office-Dokumenten zuerst per Default deaktiviert hatte und dann zurückgekrebst ist, werden Makros nun ab Ende Juli 2022 wieder standardmässig blockiert.

Microsoft schlägt ein neues Kapitel der Story rund um die Blockierung von Makros in Office-Dokumenten auf – womöglich endet die Geschichte damit. Zur Erinnerung: Microsoft hatte Anfang 2022 entschieden, VBA-Makros in Dokumenten, die aus dem Internet geladen wurden, standardmässig zu blockieren und dies ab April auch umgesetzt. ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Vor Kurzem dann die Kehrtwende: Nach Feedback aus der User Community hat der Hersteller die Default-Makroblockade wieder entfernt («Swiss IT Magazine» berichtete ). Der Grund war wohl, dass der Button zum Deblockieren der Makros schwierig zu finden war, was die Nutzer nicht wirklich erfreut hatte.Doch kurz danach folgt nun der dritte Streich. Jetzt heisst es, dass die Makro-Blockierung wieder eingeführt werden soll, konkret ab dem 27. Juli, und zwar für Access, Excel, Powerpoint, Visio und Word ab Office-Version 2006 im Current Channel. Um die Missliebigkeiten mit dem versteckten Button auszuräumen, hat Microsoft die Oberfläche angepasst, ebenso die Dokumentation der VBA-Blockade, die nun mit einer detaillierten Anleitung zum Aktivieren von Makros aufwartet. Beim Öffnen eines Office-Dokuments mit Makros aus dem Internet erscheint eine Warnmeldung mit einem Button, der auf die Dokumentation verweist. Zusätzlich gibt es eine Supportseite mit Tipps zum vernünftigen Umgang mit Makros. (ubi)