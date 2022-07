Doch keine Standard-Makro-Blockade in Office

(Quelle: Microsoft)

9. Juli 2022 - Vor einigen Wochen hat Microsoft mit der Blockierung von Makros in Office-Dokumenten begonnen, die aus dem Web geladen wurden. Jetzt wurde aus unbekannten Gründen wieder zum ursprünglichen Zustand zurückgekehrt.

Im Februar kündigte Microsoft an, aus Sicherheitsgründen VBA-Makros von aus dem Internet geladenen Office-Dokumenten standardmässig zu deaktivieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Man hat sich damals zu der Vorgehensweise entschieden, da sich VBA-Makros oftmals als Einfallstor für Cyberkriminelle erwiesen haben.Doch die Makro-Blockade wurde jetzt schon kurz nach der Einführung im April offenbar wieder zurückgezogen, wie "Bleeping Computer" meldet . Man habe sich aufgrund von Feedback neu besonnen, heisst es dazu aktuell im Microsoft 365 Message Center. Ansonsten werden keine weiteren Erklärungen geliefert. Es heisst lediglich, man arbeite weiterhin an der Sache und werde eine neue Timeline im Message Center bekanntgeben, wenn es soweit sei.Mit der jetzt zurückgezogenen Neuerung konnten die User der Makro-Ausführung nicht mehr mit einem simplen Mausklick auf einen Button zustimmen, sondern wurden auf eine Seite mit Warnhinweisen geleitet. Mit dem jetzt angelaufenen Rollback wird zum ursprünglichen Zustand zurückgekehrt und Makros lassen sich wieder per Mausklick aktivieren. (rd)