Microsoft testet Befehlspalette für Edge-Browser

21. Juli 2022 - Eine neue Befehlspalette für Microsofts Edge Canary Version 105 und höher soll Webentwicklern die Verwendung von verschiedenen Webentwickler-Tools vereinfachen.

Microsoft bietet Entwicklern eine neue Befehlspalette für die Edge Canary Version 105 und höher. Sie enthält verschiedene Webentwickler-Tools, die zwar bereits vorhanden sind, aber neu einfacher und bequemer zugänglich werden, wie das Unternehmen per Blog-Beitrag mitteilt. Microsoft weist darauf hin, dass es sich bei den Webentwickler-Tools um Funktionen handelt, die denjenigen in VS Code und Power Toys ähnlich sind.Die Befehlspalette ist über die Tastenkombination Strg + Umschalt + Leertaste abrufbar. Über das Browser-Management und die Entwickler-Tools können Webentwickler auf Optionen für die Simulation von Mobilgeräten, das Löschen des Cache-Speichers, Funktionen zur Verwaltung von Sammlungen, Lesezeichen, Tabs und mehr zugreifen. "Mit der Befehlspalette können Sie direkt auf Produktivitäts- und Entwicklerfunktionen zugreifen, für die Sie sich normalerweise durch mehrere Menüs klicken oder eine Reihe von Tastaturkürzeln verwenden müssen", so Microsoft.Diejenigen, die Microsoft Edge Canary Version 105 und höher haben, können diese neue Funktion aktivieren, indem sie Edge starten und zuerst zu edge://version und dann zu edge://flags gehen. Im Textfeld Search flags muss DevTools Toaster oder Command Palette eingegeben werden und ein Dropdown-Menü erscheint, wo die Funktion per Klick aktiviert werden kann. Danach muss der Browser neu gestartet werden und die Befehlspalette ist per Tastenkombination Strg+Umschalt+Leertaste abrufbar. (rf)