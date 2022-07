Microsoft arbeitet an integriertem Bild-Editor für Edge-Browser

(Quelle: Reddit (u/Leopeva64-2))

7. Juli 2022 - In Edge könnte es künftig möglich sein, dass Bilder direkt im Browser bearbeitet werden können, bevor sie heruntergeladen werden. Microsoft soll an einer entsprechenden Funktion arbeiten.

Aktuell kann man in Microsofts Browser Edge Bilder aus dem Web mittels Rechtsklick speichern – so wie bei den meisten anderen Browsern auch. Nun aber soll Microsoft an einer neuen Funktion für Edge arbeiten, mit der die Bilder direkt im Browser vor dem Download bearbeitet werden können. Dies hat der User "Leopeva64-2" entdeckt und auf Reddit veröffentlicht . Offenbar wird das Feature in einem neuen Canary Release von Edge getestet, und das auch nur bei ausgewählten Nutzern. Eine Möglichkeit, die Funktion mittels Experimental Flag zu aktivieren, scheint es nicht zu geben.Die Funktion soll so funktionieren, dass eine neue Option "Edit Image" angezeigt wird, wenn man auf ein Bild rechtsklickt. Im Wesentlichen kann ein Bild dann direkt im Browser zugeschnitten werden, man kann Bildanpassungen vornehmen oder es mit Filtern versehen. Das Ganze soll bezüglich Optik und Menüführung an die Editieroptionen in Windows Fotos erinnern. Ob und wann das Feature tatsächlich in der Breite ausgerollt wird, ist aktuell noch unklar. (mw)