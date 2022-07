Windows 11 auf Smartphone wird leistungsfähiger

(Quelle: Microsoft)

18. Juli 2022 - Microsofts Smartphone Surface Duo erhält dank dem WOA Project unter Windows 11 neu Unterstützung für WLAN, Mobilfunk und GPS. Auch die Verwendung von Miracast soll Form annehmen.

Microsofts WOA Project, das Windows 11 auf das hauseigene Smartphone Surface Duo bringt, hat neue Fortschritte erzielt. So schreibt "Golem", dass Windows 11 auf dem Smartphone nun auch WLAN-Verbindungen sowie das Mobilfunkmodul und GPS unterstützt. Auch sei es dank Miracast möglich, mehrere Monitore mit dem Smartphone zu koppeln. Zumindest soll Gustave Monce, Leiter des WOA Project, auf Twitter verkündet haben, dass er über das Feature bereits drei Monitore mit dem Smartphone verbunden habe. Noch nicht verfügbar sind derweil die Funktionalitäten für Anrufe per Voice over IP und Nachrichten über RCS. Diese Features sollen in einem späteren Release folgen. (af)