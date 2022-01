Microsoft will Android 12L aufs Surface Duo bringen

(Quelle: Microsoft)

5. Januar 2022 - Bisher gibt es für das Surface Duo 1 noch nicht einmal Android 11. Microsoft soll jedoch schon an einem Android-12L-Update für beide Surface-Duo-Modelle 1 und 2 arbeiten.

Bis dato arbeitet Microsofts Klapp-Tablet Surface Duo 1 mit Android 10. Laut "Windows Central" haben es die Redmonder nicht wie versprochen bis Ende 2021 geschafft , das Gerät wenigstens mit Android 11 zu versorgen – es hat also ein ganzes Jahr lang kein signifikantes Update gegeben. Der Bericht beklagt dies denn auch ausdrücklich, merkt aber gleichzeitig an, dass die Arbeit am Android-11-Update für das Surface Duo 1 praktisch abgeschlossen sei und die Aktualisierung demnächst ausgerollt werden soll.Und auch die nächste grosse Android-Version ist demnach für beide Surface-Duo-Generationen 1 und 2 schon in Vorbereitung: Microsoft setze dabei aber nicht auf Android 12, sondern auf die Variante 12L, die wesentliche Vorteile für das Duo mitbringe, etwa durch besseren Support für grössere Screens und Anpassungen an der Oberfläche wie ein Lockscreen und ein Notification Center in jeweils zwei Teilen oder ein neues Dock. Wann das 12L-Update für die Surface-Duo-Linie kommt, ist indes noch nicht bekannt. (ubi)