Google optimiert Android 12 für Tablets

(Quelle: Google)

28. Oktober 2021 - Google hat Android 12L angekündigt, eine Version von Android, die für Tablets sowie für faltbare Geräte optimiert ist. Mit dem Release wird das UI an grössere Displays angepasst.

Die letzte für Tablets optimierte Version von Android war der Release 3.0 – Honeycomb – aus dem Jahr 2011. Nun kündigt Google eine Developer Preview von Android 12L an – wobei "L" für Large respektive für grosse Displays steht, die sich beispielsweise bei einem Tablet oder einem faltbaren Gerät finden.Wie Google erklärt, wird das User Interface mit Android 12L an diese Screens angepasst. Unter anderem kommt 12L mit einer neuen Taskbar, mit der Apps ganz einfach mittels Drag&Drop in einem gesplitteten Modus nebeneinander verwendet werden können. Daneben werden zahlreiche Apps und Fenster auf die grossen Bildschirme angepasst – angefangen bei den Benachrichtigungen, über die Schnelleinstellungen, den Sperrbildschirm oder andere Systemfunktionen. Sie alle werden in einem zweispaltigen Layout dargestellt.