Android 12 für Pixel-Geräte verfügbar

(Quelle: Google)

20. Oktober 2021 - Nachdem Android 12 als Open Source schon Anfang Oktober 2021 freigegeben wurde, bringt Google die neue OS-Version jetzt auch für seine Pixel-Smartphones.

Nach dem Launch der Open-Source-Variante von Android 12 Anfang Oktober ("Swiss IT Magazine" berichtete ) stellt Google die neue Android-Version nun auch für seine eigenen Pixel-Smartphones bereit. Aktuell gibt es Android 12 für die Pixel-Modelle 3, 3A, 4, 4A, 4A 5G, 5 und 5A. Das kürzlich vorgestellte Pixel 6 kommt von Haus aus mit Android 12. Die anderen grossen Player im Android-Smartphone-Markt, wie etwa Samsung, Oppo und Xiaomi, arbeiten derzeit noch an der Anpassung ihrer Oberflächen an die neue Version. Entsprechende Updates sind in den nächsten Wochen bis Monaten zu erwarten.Die augenfälligste Neuerung von Android 12 ist das neue Oberflächen-Design Material You, dessen Farbschema sich automatisch an das Hintegrundbild anpasst. Dazu kommen neue Buttons zum Deaktivieren von Kamera und Mikrofon in den Schnelleinstellungen und als weitere Privatsphäre-Featuren die Möglichkeit, den Standort nur ungefähr zu bestimmen sowie ein Privacy Dashboard mit einer Übersicht der Berechtigungen aller Apps. (ubi)