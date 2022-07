Windows-Update macht Probleme mit dem Startmenü

(Quelle: Pixabay/geralt)

15. Juli 2022 - Das Windows-11-Update KB5015814 behebt Probleme mit Powershell, bringt aber neue Fehler mit sich. Eine verbesserte Version ist noch nicht erhältlich.

Erst kürzlich hat Microsoft das Update KB5015814 für Windows 11 herausgegeben. Das Paket sollte Powershell-Probleme beheben und diverse Sicherheitsverbesserungen bringen – so weit, so gut. Wie schon fast üblich kam aber auch dieser Patch mit erheblichen Nebenwirkungen. So erleben einige Anwender, die das Update sofort installiert haben, Probleme mit dem Startmenü: Das Menü wird unterbrochen, wenn Apps sich öffnen oder schliessen.Andere User klagen über Fehler, die nach einem fehlgeschlagenen Update mit KB50515814 auftreten und nennen spezifisch die Fehlercodes 0x8000ffff, 0x8007007e und 0x80073701. Wenn diese Fehler zuschlagen, gerät Windows 11 zudem gelegentlich in eine Bootschleife. Microsoft hat diverse Probleme mit dem Update eingeräumt, die hier geschilderten sind allerdings nicht darunter. Als einzige Abhilfe dient gegenwärtig die vollständige Deinstallation des fehlerhaften Update-Pakets. (ubi)