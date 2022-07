Windows 10 erhält Uhr-App von Windows 11

(Quelle: Pixabay/geralt)

13. Juli 2022 - Mit der Uhr-App kommt ein weiteres bisher exklusives Feature von Windows 11 auf die Vorgänger-Software – auch weil Windows 10 weiterhin einen Marktanteil von über 70 Prozent geniesst.

Die im letzten Jahr für Windows 11 eingeführte Uhr-App ist neu auch für Windows 10 verfügbar. Wie "Dr.Windows" berichtet, kann die App per Update über den Microsoft Store installiert werden. Die Funktionen und das Design werden abgesehen von abgerundeten Fensterecken unverändert übernommen. Damit verliert Windows 11 eine weitere bisher exklusive Funktion, was nicht grossartig überrascht, denn Windows 10 geniesst laut jüngsten Analysen weiterhin einen Markanteil von über 70 Prozent ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Vorgänger-Software wird so schnell also nicht verschwinden, was Microsoft wohl dazu zwingt, gewisse Eigenheiten von Windows 11 auch für Windows 10 zur Verfügung zu stellen.Die Uhr-App bietet sogenannte Fokussitzungen, die ein konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkung ermöglichen sollen. In Zeitintervallen von 15 bis 240 Minuten werden dafür gewisse Funktionen wie Benachrichtigungen deaktiviert. Ausserdem werden während der Fokuszeit Microsofts To Do als Aufgabenliste angeboten und Pausen gesetzt. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit die eigene Spotify-Playlist mit der Uhr-App zu integrieren. Weiter verfügt die App über Stoppuhr, Wecker, Timer und Weltzeit.Derzeit ist jedoch noch unklar, ob die Uhr-App für alle Nutzer im Microsoft Store bereitsteht oder ob das Update in für Microsoft typischen Wellen bereitgestellt wird. (rf)