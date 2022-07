Facebook testet mehrere Profile pro Account

(Quelle: Meta)

16. Juli 2022 - Mit einem Facebook-Konto können in Zukunft womöglich bis zu fünf Profile mit unterschiedlichen Profilnamen verknüpft sein – zum Beispiel eines für Freunde und ein zweites für Arbeitskollegen.

Facebook testet laut einer Meldung von "Techcrunch" ein neues Feature, das pro Account bis zu fünf unterschiedliche Profile erlaubt. Je nach Profil sollen sich die Account-Inhaber dann an unterschiedliche Zielgruppen wie private Freunde oder Arbeitskollegen wenden können. Die Testteilnehmer können mit ein paar Klicks beziehungsweise Taps zwischen den Profilen wechseln."Techcrunch" hat dies per E-Mail von Facebook-Sprecher Leonard Lam erfahren: "Um Menschen dabei zu helfen, ihre Erfahrung basierend auf Interessen und Beziehungen anzupassen, testen wir eine Möglichkeit, wie Menschen mehr als ein Profil mit einem einzigen Facebook-Konto verknüpfen können. Jeder, der Facebook nutzt, muss sich weiterhin an unsere Regeln halten." Damit meint Lam wohl, dass die weiteren Profile nicht missbräuchlich agieren und zum Beispiel eine andere Person vorgeben dürfen.Die zusätzlichen Profile müssen nicht notwendigerweise den Klarnamen enthalten, sondern lassen sich mit einem fast beliebigen User- und Profilnamen anlegen – allerdings ohne Zahlen und Sonderzeichen. Das Hauptprofil dagegen ist weiterhin an den Klarnamen des Kontoinhabers gebunden. (ubi)