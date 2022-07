Letzte Android 13 Beta vor Release steht bereit

(Quelle: Pixabay/gfkDSGN)

14. Juli 2022 - Die vierte Beta-Version von Android 13 ist die finale Version vor dem öffentlichen Rollout, das schon bald erfolgen soll.

Mit der vierten Beta-Version von Android 13 geht das neue Google-Betriebssystem für mobile Geräte in die letzte Testphase vor dem finalen Release. Eine stabile Version wurde schon mit der dritten Beta-Version geschaffen und im Test-Channel veröffentlicht, bei der aktuellen vierten Version ging es einem Bericht von "Neowin" zufolge lediglich um einzelne Bugfixes und Optimierungen. Entwickler sollten nun an den finalen Tests für ihre Apps auf Android 13 starten, bevor das OS zeitnah an die Userschaft ausgerollt wird.Getestet werden sollen laut Google beispielsweise die Benachrichtigungen oder das Clipboar Preview, wie es weiter heisst. Auf der Tablet-Version solle man sich auf das Testen der Taskbar, der Multi-Window-Ansicht, den Anpassungen beim Kompatibilitätsmodus oder die Kameravorschau konzentrieren. Das Rollout der finalen Version von Android 13 soll dann in den kommenden Wochen erfolgen. (win)