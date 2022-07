Microsoft will Standard-Makro-Blockade in Office doch durchsetzen

(Quelle: Microsoft)

12. Juli 2022 - Gerade noch schien es, als hätte Microsoft sich gegen seinen Plan der standardisierten Blockade von VBA-Makros in aus dem Internet heruntergeladenen Office-Dokumenten entschieden. Nun erklärt das Unternehmen jedoch, es wolle an dem Wechsel festhalten.

Nachdem Microsoft im Februar dieses Jahres angekündigt hatte , VBA-Makros in Office-Dokumenten, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, standardmässig zu deaktivieren, schien es vorübergehend so, als hätte das Unternehmen diese Entscheidung wieder rückgängig gemacht. Denn die im April eingeführte Makro-Blockade wurde wieder aufgehoben ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Nun aber schreibt "The Verge" unter Bezugnahme auf ein Update des Blogposts des Unternehmens, dass Microsoft entschlossen ist, den Wechsel zu vollziehen. Bei der Aufhebung der Blockade handle es sich lediglich um einen temporären Rollback, heisst es in dem Blogpost. Man wolle die Zeit bis zur definitiven Umsetzung der Blockade nutzen, um zusätzliche Änderungen im Sinne einer erhöhten Nutzerfreundlichkeit vorzunehmen. Wie diese aussehen, wurde derweil noch nicht kommuniziert. (af)