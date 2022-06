Reibungsloser Account-Wechsel für Office Mobile

(Quelle: Microsoft)

23. Juni 2022 - Microsoft arbeitet daran, Account-Wechsel auch für Office Mobile Apps zur Verfügung zu stellen – vorerst allerdings nur für Office Insider.

Künftig lässt sich auch in Office Mobile Apps zwischen verschiedenen privaten und geschäftlichen Accounts wechseln. Per Blog-Beitrag teilte Microsoft mit, dass man sich im Prozess befindet, diese Funktion für Android verfügbar zu machen. Sobald die Funktion verfügbar ist, werden durch die Auswahl eines bestimmten Kontos alle aktuellen und mit dem Konto geteilten Inhalte auf dem Startbildschirm angezeigt. Die Inhalte dieses Kontos können über die Option "Durchsuchen" gefunden werden und die Dateien lassen sich in der Cloud des spezifischen Kontos erstellen und speichern. All dies wird in den Office Mobile Apps auf Android möglich sein. Der Account kann dabei über den Me-Screen erstellt und gewechselt werden – die maximale Anzahl an Accounts ist derzeit unklar.Es gilt allerdings anzumerken, dass Microsoft die Funktion vorerst nur Office Insidern mit der Android-Version 16.0.15225.20232 oder später zur Verfügung stellt. Somit besteht die Möglichkeit, dass Microsoft die Funktion nach einer Testphase wieder zurückzieht und ein breites Rollout nie zustande kommt. (rf)