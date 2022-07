Getestet: Das Primebook Circular

(Quelle: Prime Computer)

1. Juli 2022 - Mit dem Primebook Circular hat der Schweizer Hersteller Prime Computer ein Notebook lanciert, das besonders nachhaltig sein soll. Wir haben das Gerät getestet.

Nachhaltigkeit ist beim Schweizer Hersteller Prime Computer ein grosses Thema, und so ist es nur konsequent, dass Nachhaltigkeit auch beim ersten Notebook des Herstellers – dem Primebook Circular – eine grosse Rolle spielt. Der Name des Rechners spielt denn auch auf das Konzept an, das Notebook soll nämlich auf dem Prinzip der Circular Modularity basieren. Circular Modularity bedeutet, dass die wesentlichen Komponenten im Rechner austauschbar sind. Dabei stecken im Primebook Circular NUC-Compute-Elemente von Intel, die nebst CPU und Grafikeinheit auch die I/O-Komponenten, den Arbeitsspeicher und das WLAN-Modul beinhalten und en bloc getauscht werden können – wenn auch mit einigem Aufwand.Abseits von der versprochenen Modularität liefert Prime Computer mit dem Primebook Circular einen grundsoliden Mobilrechner für den Arbeitsalltag. Die Qualität lässt keine Kritik zu, genauso wenig wie die Leistung oder die Akkulebensdauer. Weshalb sich bei unserem Test trotzdem leise Enttäuschung breit gemacht hat? Das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? An dieser Stelle kostenlos ein Probeabo bestellen. Oder alternativ den Test des Primebook Circular online nachlesen. (mw)