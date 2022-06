Mozilla und Microsoft schliessen Sicherheitslücken

2. Juni 2022 - Sowohl Firefox als auch Microsoft Edge erhalten Updates. Ausschlaggebend sind bei beiden vor allem Sicherheitslücken.

Aufgrund von Sicherheitslücken bekommen sowohl verschiedene Firefox-Versionen wie auch Microsofts Edge Browser wichtige Updates. In den aktualisierten Versionen von Firefox, Firefox ESR und Thunderbird sowie im Edge Browser von Microsoft wurden diese von den Entwicklern nun geschlossen. Besonders das Einspielen der Firefox-Updates wird dringend empfohlen, denn die US-amerikanische Cyber-Sicherheitsbehörde CISA warnt , Angreifer könnten die Schwachstellen für das Übernehmen von betroffenen Systemen verwenden.In der Version 101 des Webbrowsers Firefox schliessen die Mozilla-Entwickler insgesamt 13 Lecks. Acht der geschlossenen Sicherheitslücken erhielten laut Mozilla eine hohe Risikoeinstufung, vier eine mittlere und eine Sicherheitslücke eine niedrige. In der Version mit Langzeit-Support, Firefox ESR 91.10, schlossen die Entwickler sieben Lecks mit hohem und eine mit mittlerem Risiko. In Thunderbird 91.10 wurden acht Probleme mit hohem Risiko und eines mit mittlerem Risiko entfernt.Insgesamt wurde keine Sicherheitslücke als kritisch eingestuft, dennoch sollte die Warnung der CISA zu einem Update auf die aktualisierten Versionen bewegen. Das Update geschieht in den meisten Fällen über einen automatischen Update-Mechanismus, sollte im besten Fall aber so schnell wie möglich manuell eingeleitet werden.