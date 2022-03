Firefox 98 kommt mit neuem Download-Flow

(Quelle: Andrei - stock.adobe.com)

8. März 2022 - Version 98 des Firefox Browsers trumpft besonders mit zahlreichen Änderungen im Umgang mit Downloads auf.

Mozilla hat Version 98.0 seines Firefox Browsers sowie Firefox 91.7.0 ESR zum Download freigegeben. Die grösste Neuerung in Version 98 bezieht sich auf den Download-Flow des Browsers. So wird der Nutzer fortan nicht mehr jedes Mal mit einem Prompt konfrontiert, die Downloads werden analog zu den Chromium-Browsern direkt gestartet und das Download-Panel mit verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten wird automatisch geöffnet. Weiter können Downloads noch während dem Herunterladen geöffnet werden und starten, sobald das ganze File auf dem Rechner ist. Wer nach wie vor gerne einen Prompt sieht, wenn der Download gestartet wird, bekommt neu zwei Optionen. Es gibt die Möglichkeit, sich wie bisher immer fragen zu lassen, wenn eine Datei gespeichert werden soll oder neu auch die Option, bei spezifischen Dateitypen die Nachfrage zu aktivieren.Weiter gibt es noch einige Neuerungen für Entwickler, wie die Default-Aktivierung des HTML-Elements "dialog" oder den Support für HTMLElement.outerText sowie Änderungen für die Enterprise-Version (via "Ghacks").Sämtliche Änderungen werden im Laufe des Tages (8. März 2022) an dieser Stelle einsehbar sein, und wie immer gibt es die aktuellste Firefox-Version per sofort in der Freeware-Library von "Swiss IT Media" zum Download . (win)