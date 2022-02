Verträge können über Zoom live unterzeichnet werden

(Quelle: Zoom)

16. Februar 2022 - Eine Zusammenarbeit mit Docusign erlaubt es Zoom-Kunden neu, Vereinbarungen aus Zoom-Meetings heraus zu signieren. Zudem können die unterzeichnenden Parteien bei Bedarf verifiziert werden.

Zoom erweitert die Funktionen seiner virtuellen Video-Meetings um die Esignatures-Lösung von Docusign. Dies ermöglicht es Gesprächspartnern, Verträge aus dem Call heraus sozusagen live zu unterzeichnen. "Mit Docusign Esignature für Zoom können Vertragspartner Vereinbarungen vor der Unterzeichnung gemeinsam in Echtzeit überprüfen. Dadurch werden Kommunikationssilos beseitigt und Abschlüsse beschleunigt", so Ross Mayfield, Product Lead Zoom Apps & Integrations.Um den Service zu nutzen, ist auf Seiten der einladenden Person ein Zoom- sowie ein Docusign-Konto erforderlich. Für die restlichen Teilnehmer reicht es, sich einzuwählen. Eignen soll sich die Lösung für die verschiedensten Arten von Verträgen – so zum Beispiel für Kaufverträge, Onboarding-Formulare oder Versicherungspolicen. Wird für den Abschluss einer Vereinbarung ein amtlicher Lichtbildausweis verlangt, kann dieser in Echtzeit verifiziert werden. (af)