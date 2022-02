Zoom lanciert neue Funktionen

(Quelle: Zoom Blog)

3. Februar 2022 - Support für Simultanübersetzungen, Videos im Warteraum und ein Messe-Feeling bei virtuellen Events sind nur einige der Neuerungen, die Zoom mit dem Januar-Update vorgestellt hat.

Im Warteraum kann der Meeting-Administrator Videos einblenden, um den wartenden Usern die Zeit bis zum Beginn zu versüssen. Der Host benötigt dazu einen kostenpflichtigen Account, die Teilnehmer mindestens Version 5.7.3 des Clients. Neu kann der Administrator auch einen virtuellen Hintergrund voreinstellen, der dann bei allen Teilnehmern erscheint – die Preisgabe sensitiver Informationen zur Umgebung der Teilnehmenden oder peinliche Situationen lassen sich so vermeiden.Bei Zoom Rooms gibt es die neue Ansicht Smart Gallery, nützlich bei zahlreichen Teilnehmern in einem Raum mit gemeinsamer Kamera. Die Software teilt das Gesamtbild auf und präsentiert jede Person einzeln, sobald sie aktiv teilnimmt. Und das Abo Zoom Events wird mit der Option Expo ergänzt: Damit soll bei virtuellen und hybriden Veranstaltungen ein Messe-Feeling aufkommen, indem sich die Teilnehmer frei in einem virtuellen Raum bewegen, miteinander chatten oder sich gruppenweise an virtuellen Messeständen treffen können.Sämtliche Neuerungen der aktuellen Zoom-Versionen finden sich auf einer Supportseite von Zoom , gegliedert nach Datum und Produkt. (ubi)