AMD erreicht Rekordmarktanteil bei x86er-CPUs

(Quelle: AMD)

10. Februar 2022 - AMD hat mit seinen Ryzen- und Epyc-Chips im vierten Quartal 2021 mit über 25 Prozent den bislang höchsten Marktanteil der Geschichte erzielt.

AMD hat im vierten Quartal 2021 im Bereich der x86-Prozessoren einen Marktanteil von 25,6 Prozent erzielt. Dies berichtet unter anderem " Tom's Hardware " unter Berufung auf Marktzahlen von Mercury Research. Mit diesem Anteil hat AMD dank seiner Ryzen-, Zen- und Epic-Chips einen neuen Rekord in der Geschichte der Firma erzielt. 2006 bewegte sich AMD in ähnlichen Sphären – damals erreichte der Chiphersteller einen Marktanteil von 25,3 Prozent. Vor Jahresfrist (Q4/2020) betrug der AMD-Anteil noch 21,7 Prozent.Wie zu lesen ist, konnte AMD seinem Hauptkonkurrenten Intel vor allem im Server-Umfeld Marktanteile abknöpfen. Dort habe AMD Intel das 11. Quartal in Folge Marktanteile abnehmen können. Zudem profitiere AMD von den steigenden Lieferungen von Prozessoren für Gamekonsolen. Derweil habe Intel gewisse Marktanteile im Bereich Desktop- und Notebook-PCs zurückerobern können. Dies wird darauf zurückgeführt, das AMD stärker von Liefereng- und Ressourcenengpässen betroffen ist und deshalb auf Produkte mit höherer Marge fokussiert, was zu Lasten des Volumens geht. (mw)