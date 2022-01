AMDs Einsteiger-Grafikkarte Radeon RX 6500 XT wird verrissen

(Quelle: AMD)

20. Januar 2022 - Mit dem Modell Radeon RX 6500 XT wollte AMD eine Grafikkarte mit zeitgemässer RDNA2-Technologie und einem einsteigerfreundlichen Preispunkt lancieren. In Tests aber kommt die Karte schlecht weg.

"Heise.de" zumindest findet , die neue AMD-Grafikkarte sei "mit Abstrichen gamingtauglich", ergänzt in einem Kommentar aber, dass AMDs Radeon RX 6500 XT zeige, wie kaputt der Grafikkartenmarkt ist. "In normaleren Zeiten wäre AMDs jüngster Radeon-Sprössling eher eine 100- statt 300-Euro-Grafikkarte gewesen", ist da zu lesen. "Winfuture" titelt zum Test der Radeon RX 6500 XT: "Nicht mal was für wirklich Verzweifelte" – weiter unten ist zu lesen, dass AMD bei seiner RX 6500 XT so viele zweifelhafte Entscheidungen getroffen habe, "dass man nicht so ganz weiss, wo man zuerst den Finger in die Wunde legen soll."Einzig "Golem.de" kann von den deutschen Test-Kollegen der neuen Karte auch Positives abgewinnen und schreibt : "Wer mit der Radeon RX 6500 XT in 1080p spielen möchte, kann dies bei mittleren bis hohen Details in aktuellen Spielen oft problemlos. Typische E-Sports-Titel wie Counter-Strike Global Offensive laufen mit mehreren Hundert Bildern pro Sekunde, hier stellt die Radeon RX 6500 XT eine moderne und relativ stromsparende Wahl dar." Gleichzeitig ergänzt aber auch "Golem.de", dass die Karte nur dann in Betracht gezogen werden sollte, wenn man gewillt ist, in Spielen die Schatten-/Texturen-Details entsprechend den 4 GB Videospeicher zu justieren. "Andernfalls raten wir dazu, sich nach einer gebrauchten Grafikkarte mit 8 GByte umzusehen." (mw)