MacOS 12.3 macht Schluss mit lästigem Bluetooth-Fehler

MacOS 12.3 macht Schluss mit lästigem Bluetooth-Fehler

(Quelle: Apple)

(Quelle: Apple)

10. Februar 2022 - Ein Bluetooth-Bug, der unter MacOS 12.2 den Ruhezustand stört und für unnötigen Stromverbrauch sorgt, wurde in einer aktuellen Beta von MacOS 12.3 eliminiert.

MacOS Monterey 12.2 leidet unter einem lästigen Bluetooth-Bug, der den Mac aus dem Ruhezustand reisst und so dafür sorgt, dass sich der Akku eines Macbook nach wenigen Stunden leert, auch wenn das Gerät nicht genutzt wird. Bei Desktop-Modellen wie dem iMac oder dem Mac Mini bewirkt der Fehler einen unnötig hohen Energieverbrauch. Der Monitor schaltet sich trotzdem ab, aber verbundene Harddisks laufen immer wieder mal an.



In der neuesten Developer-Betaversion von MacOS 12.3 ist das Problem offenbar ausgemerzt, wie Entwickler berichten. Das Magic Trackpad oder gekoppelte Bluetooth-Geräte von anderen Herstellern stören oder blockieren den Sleep-Modus nicht mehr. Mac-User, die nicht in den Genuss der Developer-Betas kommen, können Bluetooth jeweils manuell aus- und wieder einschalten oder den Mac vollständig herunterfahren – mühsam aber wirksam. (ubi)