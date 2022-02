MacOS 12.3 Update: Gefahr von Boot-Schleife

(Quelle: Apple)

1. Februar 2022 - Mit dem Upgrade von MacOS Catalina auf die aktuelle MacOS-Beta 12.3 sollte dringlichst gewartet werden. Geräte können in einer Boot-Schleife gefangen werden, Datenverlust wäre die Folge.

Apple hat in einem Support-Dokument zur aktuell verfügbaren Beta von MacOS 12.3 eine Warnung herausgegeben . Wenn ein Gerät mit MacOS Catalina das neue Update aufspielt, kann es passieren, dass dieses im Anschluss in einer Boot-Schleife gefangen bleibt. Das gleiche Problem soll auftreten, wenn statt Catalina die Version Big Sur 11.6.4 vorinstalliert ist. Der Fehler tritt offenbar auf, wenn die SSD-Verschlüsselung Filevault aktiv ist, was im Normalfall jedoch natürlich empfohlen ist.Abgesehen von einer roten Warnung im Support-Dokument gibt es derzeit jedoch keine Infos zum Problem vonseiten Apple . Und damit auch keine Lösung, wie in der Boot-Schleife gefangene Geräte wieder zu reparieren wären. Im Notfall bleibt derzeit damit nur der komplette Reset, was gegebenenfalls auch Datenverlust zur Folge hätte. Daher ist es wohl empfehlenswert, mit dem Update noch einen Moment abzuwarten oder Filevault vor der Installation zu deaktivieren. (win)