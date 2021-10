Apple kündigt MacOS Monterey auf 25. Oktober an

19. Oktober 2021 - Am 25 Oktober macht Apple die neue MacOS-Version Monterery öffentlich verfügbar. Das neue Apple-Betriebssystem steht im Zeichen von Sharing und Kollaboration.

Apple kündigt MacOS Monterey an – das neue Apple-OS wird ab dem 25. Oktober 2021 zur Verfügung stehen. Das vielleicht wichtigste Feature ist dabei Shared Play, eine Facetime-Funktion, mit der Bildschirminhalte geteilt werden können – in anderen Applikationen ein durchaus relevantes Feature für gängige Kommunikationslösung. Das Feature soll "später im Herbst" verfügbar werden, ist daher am 25.10. wohl noch nicht Teil von Monterey. Für bessere Bedingungen bei Calls sollen derweil 3D Audio und ein spezieller Mikrofonmodus, mit dem Hintergrundgeräusche besser gefiltert werden, sorgen, bei Videocalls gibt’s dank einer Rasteransicht und dem vom iPhone bekanntenLinks Portraitmodus mit Tiefenunschärfe bessere Optik auf dem Screen. Auch ist es neu möglich, Facetime-Links – spricht Termineinladungen für Calls – zu versenden.



Es dreht sich beim neuen MacOS viel ums Sharing: In einem neuen "mit dir geteilt"-Bereich in verschiedenen Apps sollen geteilte Dateien immer ersichtlich sein, etwa in Safari oder der Fotos-App. Weiter gibt es ein Update für Safari mit neuer kompakter Tab-Leiste und -Gruppen, die benannt werden können. Letzte lassen sich übrigens auch über mehrere Apple-Geräte hinweg synchronisieren.

