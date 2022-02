Vivaldi 5.1 mit horizontal scrollbaren Tabs

(Quelle: SITM)

9. Februar 2022 - Eine scrollbare Tab-Leiste und die neue Reading List sind die Hauptneurungen der aktuellen Vivaldi-Version 5.1.

Vivaldi Technologies hat den Vivaldi-Browser in Version 5.1 veröffentlicht. Die neue Ausgabe bietet verschiedene Neuerungen und Verbesserungen. So lassen sich die Tabs auf Wunsch nun horizontal scrollen – nützlich, wenn viele Tabs gleichzeitig offen sind: Die einzelnen Tabs werden dann nicht mehr genug breit angezeigt, um lesen zu können, worum es sich handelt.Neu ist auch eine Funktion zum Vormerken und späteren Lesen von Webseiten, die in den Einstellungen im Punkt Address Bar/Reading List aktiviert wird. Dann erscheint rechts neben der Adress- und Suchleiste ein Buch-Symbol, mit dem die aktuelle Webseite in die Reading List aufgenommen wird. Beim einem Klick auf den Button wird auch die Liste der bereits erfassten Seiten angezeigt. Für den raschen Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen erscheint auf der Vivaldi-Starseite zudem ein Zahnrad-Symbol.Die Android-Variante von Vivaldi wartet mit neuen Farbeinstellungen auf – Grund- und Akzentfarbe lassen sich beliebig festlegen. Ausserdem erlaubt Vivaldi für Android neu die Anpassung der Mindestbreite von Tabs.Vivaldi 5.1 für Windows steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)