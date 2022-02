Google Chrome erhält ein neues Logo

(Quelle: Elvin Hu via Twitter)

8. Februar 2022 - Der Web-Browser Chrome wartet in den kommenden Monaten mit einem überarbeiteten Logo auf. Es ist das erste Mal seit acht Jahren, das Google an dem Logo feilt.

Google nimmt zum ersten Mal seit acht Jahren Änderungen am Logo seines Web-Browsers Chrome vor. Um diese zu entdecken, muss man allerdings schon sehr genau hinschauen. Das Logo, das schon bei seiner letzten Anpassung 2014 an Räumlichkeit verlor, wird nun erneut etwas flacher. Die Schatten wurden entfernt, die Farben wirken etwas kräftiger. Ausserdem habe das Design-Team gemäss "The Verge", das sich in seinem Bericht auf den Designer Elvin Hu beruft, festgestellt, dass gewisse Grün- und Rottöne nebeneinander eine unangenehme Farbschwingung verursacht haben. Um dieses Problem zu beheben, habe man sich entschieden, auf sehr subtile Farbverläufe zu setzen.Das Logo wird sich zudem je nach verwendetem Betriebssystem leicht voneinander unterscheiden. So erscheint es beispielsweise unter Chrome OS farbenfroher, um sich neben den anderen System-Icons einzugliedern, während das Logo unter MacOS einen kleinen Schatten aufweisen wird, damit es so wirkt als würde es rauspoppen. Sehen werden das neue Logo als erstes die Nutzer der Entwickler-Version Canary. Für die übrigen Anwender wird das Logo in den kommenden Monaten ausgerollt. (af)