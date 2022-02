Chrome 98 bringt Privacy Guide und Screenshot-Funktion

(Quelle: Pixabay)

2. Februar 2022 - Die neue Chrome-Ausgabe 98 behebt 27 Schwachstellen und bringt eine ganze Reihe neuer Features.

Google hat seinen Browser Chrome in Version 98 freigegeben. Die neue Ausgabe behebt eine ganze Reihe von Sicherheitsproblemen und bringt diverse neue Features. Dazu gehört der Privacy Guide – aktuell erst durch Setzen eines Flags aktivierbar, aber dennoch interessant. Mit dem Privacy Guide lässt sich Chrome anhand einer Guided Tour auf Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen überprüfen, sodass man nicht mühsam nach den Optionen suchen muss.Eine zweite Neuerung ist die Screenshot-Funktion. Damit lassen sich direkt im Browser Screenshots erstellen, die von Anfang an passend beschnitten sind. Dieses Feature ist jedoch offenbar noch nicht durchgängig ausgerollt. Über das Sharing-Icon rechts in der Adresszeile können Links neu direkt nach Facebook, Whatsapp, Twitter und Linkedin geteilt werden. Des Weiteren unterstützt Chrome 98 einen neuen Satz von Vektor-Fonts mit Farbverläufen (COLRv1). Dadurch erscheinen Emojis hübscher und "natürlicher" als mit den bisherigen PNGs und skalieren besser.Unter den insgesamt 27 mit der neuen Versionen behobenen Schwachstellen bergen 11 ein niedriges oder mittleres Risiko, keine ist als kritisch eingestuft, keine als Zero-Day-Lücke. Bei acht Lecks sieht Google laut den Release Updates ein hohes Risiko. Chrome 98 für Windows steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (ubi)