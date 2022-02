LibreOffice 7.3 mit verbesserter Kompatibilität

(Quelle: SITM)

4. Februar 2022 - Die jüngste Version der kostenlos verfügbaren Büro-Suite LibreOffice liefert eine verbesserte Kompatibilität zu Microsofts Office-Paket und bietet diverse Verbesserungen und Neuerungen im Detail.

Die Document Foundation hat die kostenlos nutzbare Büro-Suite LibreOffice in der überarbeiteten Version 7.3 veröffentlicht. Im Vordergrund der Neuerungen steht einmal mehr die Verbesserung der Kompatibilität zu Microsofts Office-Anwendungen.Neben den üblichen Fehlerkorrekturen soll auch die Leistung oprimiert worden sein, etwa beim Laden von PDF- oder XLSX-Dateien oder beim Rendern komplexer Dokumente. Daneben kann das Open-Source-Paket aber auch mit einer ganzen Reihe grösserer und kleinerer Verbesserungen aufwarten. So wurde die Änderungsverfolgung bei der Tabellenbearbeitung wie auch beim Verschieben von Textblöcken erweitert und verbessert. Eine komplette Liste sämtlicher Neuerungen von LibreOffice 7.3 haben die Macher in den Release Notes veröffentlicht.Die Windows-Version von LibreOffice 7.3 steht per sofort in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)