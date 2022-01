Bugfix-Update für LibreOffice 7.2 verfügbar

(Quelle: SITM)

7. Januar 2022 - Die kostenlos nutzbare Büro-Suite LibreOffice wurde auf die Version 7.2.5 aktualisiert. Das Update bringt 90 Neuerungen und Fehlerkorrekturen.

Die Document Foundation hat das Open-Source-Büropaket LibreOffice auf die Version 7.2.5 aktualisiert. Wie die Macher in einem Blog-Posting mitteilen , werden mit dem jüngsten Update insgesamt 90 Fehler behoben und Verbesserungen eingeführt. Das Spektrum der Neuerungen adressiert wie üblich die unterschiedlichsten Bereiche und soll zur allgemeinen Stabilitäts- und Performance-Verbesserung beitragen. Eine Auflistung sämtlicher Korrekturen findet sich in den Release Notes der beiden vorgängig veröffentlichten Release Candidates.LibreOffice ging aus dem OpenOffice-Projekt hervor und wird seit dem Jahr 2010 als die Unternehmens-tauglichere Alternative weiterentwickelt. Neben der Desktop-Version werden auch mobile Varianten für Android- und iOS-Geräte angeboten.Die jetzt veröffentlichte Version 7.2.5 für die Windows-Plattform steht per sofort in der Freeware Library von "Swiss IT Magazine" zum Download zur Verfügung. (rd)