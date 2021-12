Update auf Version 7.2.4 und 7.1.8 wegen kritischer Sicherheitslücke in Libreoffice

(Quelle: SITM)

9. Dezember 2021 - Die Document Foundation hat Version 7.2.4 und 7.1.8 von Libreoffice vorab zum Download freigegeben. Dies aufgrund einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in früheren Versionen der freien Office Suite.

In der Open-Source-Bürosoftware Libreoffice klaffte bisher eine kritische Sicherheitslücke. Wie die Document Foundation , die Herausgeberin der Office Suite, in einem Blog-Beitrag erklärt, liegt der Grund dafür in einem Fehler in der NSS-Bibliothek, der in Version 3.73.0 behoben wurde. Angreifer konnten die Lücke davor nutzen, um Schadcode an den Speicher eines Zielrechners zu übergeben. Dies hat die Entwickler dazu veranlasst, die nunmehr abgesicherten Versionen 7.2.4 und 7.1.8 von Libreoffice bereits vor dem geplanten Release-Termin im Januar zu veröffentlichen. Sie raten ausserdem allen Nutzern, die bereitstehenden Updates unverzüglich zu installieren.Die aktuellste und damit abgesicherte Version 7.2.4 von Libreoffice steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download bereit. (luc)