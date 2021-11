Bugfix-Update 7.2.3 von Libreoffice verfügbar

26. November 2021 - Libreoffice, die kostenlose Alternative zu Microsofts Office-Suite, ist in der neuen Version 7.2.3 verfügbar. Mit dem Update werden verschiedenste Bugs korrigiert und auch die Dokumenten-Kompatibilität konnte verbessert werden.

Die Document Foundation hat ihr Office-Anwendungspaket Libreoffice für Windows, MacOS sowie Linux aktualisiert und auf die Version 7.2.3 aufdatiert. Insgesamt kann das Minor-Update mit 112 Fehlerkorrekturen sowie Verbesserungen bei der Dokumenten-Kompatibilität aufwarten, wie die Macher in einem Blog-Beitrag mitteilen . Eine Liste der behobenen Fehler wurde bei der Dokumentation der Release Candidates veröffentlicht. Die Korrekturen adressieren verschiedenste Unzulänglichkeiten, angefangen von fehlender Funktionalität, über nicht korrekte Darstellungen bis hin zu Fehlern, die zu Programmabstürzen führen.Die Windows-Version von Libreoffice 7.2.3 steht per sofort in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download zur Verfügung. (rd)