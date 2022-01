iPhones sollen zum Bezahlterminal werden

(Quelle: Sumup)

27. Januar 2022 - Apple soll an einem neuen Service arbeiten, der es möglich macht – mit einem iPhone Zahlungen per Kreditkarte zu akzeptieren, ganz ohne zusätzliches Bezahlterminal.

Laut einem Bericht von "Bloomberg" arbeitet Apple an einem neuen Service, der es Kleinunternehmen möglich macht, kontaktlose Zahlungen via Kreditkarte oder Apple Pay direkt auf dem iPhone zu empfangen – ganz ohne zusätzliche Hardware. Das Apple-Gerät würde somit zum Bezahlterminal. Die Technologie für das Features soll vom kanadischen Start-up Mobeewave stammen, das Apple 2020 für rund 100 Millionen Dollar übernommen hat. Mobeewave hat an einer Technologie gearbeitet, damit auf dem Smartphone (ursprünglich auf Android-Geräten) via NFC Kreditkartenzahlungen empfangen werden können.Aktuell ist es auf einem iPhone nur möglich Zahlungen zu empfangen, wenn das Smartphone mit einem Bezahlterminal verbunden ist – eine populäre Lösung hierzulande ist dabei Sumup (Bild). Sollte Apple die Pläne wahrmachen, stellt sich für Anbieter solcher Lösungen die Frage, ob Apple seine Technologie auch für Drittanbieter öffnet oder mit einem Kartenanbieter zusammenarbeitet, oder ob Ladenbesitzer Apple Pay für die Bezahldienste nutzen müssen.Die Funktion soll schon bald kommen – laut Bloomberg bereits mit iOS 15.4 im Laufe dieses Frühlings. (mw)