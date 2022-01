Microsoft testet neue Funktionsleiste für den Edge Browser

(Quelle: Deskmodder.de)

25. Januar 2022 - Der Browser Edge wird womöglich eine neue Funktionsleiste erhalten, die entlang der rechten Seite des Fensters verankert ist. Microsoft testet das Feature derzeit mit ausgewählten Nutzern im Canary Channel.

Wie Twitter-Nutzer Benjamin Mathis in einem Tweet bekanntgibt, testet Microsoft derzeit im Canary Channel ein neues Feature für den Browser Edge ( via "Deskmodder"). Dabei geht es um eine Funktionsleiste, die an der rechten Seite des Browser-Fensters verankert ist. Sie enthält derzeit fünf Funktionen, nämlich Discover, Rewards, Internet Speed Test, Games und Office Online.Viel mehr Details sind zur neuen Funktionsleiste noch nicht durchgesickert. Klar ist nur, dass es sich bei den einzelnen Buttons um Shortcuts zu bestimmten Funktionen handelt und dass man die Funktionsleiste über die Einstellungen ein- und ausblenden kann. Microsoft führt derzeit einen A/B-Test mit ausgewählten Nutzern durch. Noch ist also völlig unklar, ob das neue Feature überhaupt ausgerollt wird, und auch ein Release-Datum gibt es noch nicht. (luc)