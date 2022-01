Firefox 96 mit Bugfixes und wenig neuen Features

13. Januar 2022 - Mozilla hat in Firefox 96 diverse Bugs eliminiert und den Browser in einigen Details verbessert – so wurde etwa die CSRF-Abwehr gestärkt und die Performance gesteigert.