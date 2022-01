Jahr-2022-Bug in Exchange stört Mailverkehr

3. Januar 2022 - Ein Fehler im Virenscanner von Exchange sorgt dafür, dass bei On-Premises-Installationen des Mailservers keine Mails mehr versandt werden.

Seit dem ersten Januar des neuen Jahres sorgt ein Fehler in Microsofts Exchange Server dafür, dass der Mailverkehr nicht mehr funktioniert. Das Problem besteht ausschliesslich bei On-Premises-Installationen von Exchange und liegt im integrierten FIP-FS-Virenscanner, wie Günter Born in seinem Windows-Blog erklärt. Seit dem Jahreswechsel lässt sich der Virenscanner nicht mehr starten und die Fehlermeldung "FIP-FS-Fehler Can't Convert 2201010001 to long" wird ausgegeben, worauf der Mailserver den Versand von Mails verweigert. Hintergrund ist offenbar ein Signatur-Update, das für den Konvertierungsfehler verantwortlich ist.Microsoft hat das Problem mittlerweile bestätigt . Betroffen sind demnach Exchange Server 2016 und 2019. Als temporäre Lösung hat Microsoft ein Powershell-Script bereitgestellt, welches das fehlerhafte Signatur-Update löscht und ein neues Update anfordert. Dazu hat Microsoft auch eine manuelle Lösung veröffentlicht. (rd)