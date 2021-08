Microsoft Exchange-Server unter Proxyshell-Angriff

(Quelle: Microsoft)

24. August 2021 - Drei so genannte Proxyshell-Schwachstellen werden von verschiedenen Angreifern aktiv ausgenutzt, um Microsoft Exchange-Server auf der ganzen Welt zu kompromittieren.

Mit drei bekannten Schwachstellen bei Microsoft Exchange verschaffen sich Angreifer weiterhin die Möglichkeit, aus der Ferne Code auf betroffenen Systemen aufzuführen. Zwar sind bereits seit Mai Patches für die Sicherheitslücken vorhanden, viele Systeme seien aber noch nicht aktualisiert und weiterhin verwundbar, so die Sicherheitsforscher von Huntress Labs . In der aktuellen Angriffswelle ist zudem, wie "Heise.de" berichtet , auch eine Ransomware-Gruppe namens Lockfile aktiv: Dese suche gezielt nach verwundbaren Servern, um über einen bekannten NTLM-Relay-Angriff ganze Domänen zu übernehmen und Rechner zu verschlüsseln, wie Sicherheitsforscher von Symantec Diese haben binnen 48 Stunden die Übernahme von über 1900 Exchange-Systemen durch installierte Webshells beobachtet . Der deutsche CERT-Bund hat derweil eine Sicherheitswarnung herausgegeben . Die Proxyshell genannten Sicherheitslücken ("Swiss IT Magazine" berichtete ) erlauben Angreifern die Ausführung von Remotecode (RCE) und das Abfangen von Klartextpasswörtern.