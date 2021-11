Exchange-Lücke: Malware in internen E-Mail-Ketten gefunden

(Quelle: Trend Micro)

22. November 2021 - E-Mails von den eigenen Servern werden in der Regel als sicher eingestuft. Dank den Exchange-Lücken ist dies jedoch kein Garant mehr dafür, dass keine Malware enthalten ist, wie ein Security-Bericht nun zeigt.

Viele Malware-Angriffe werden nach wie vor über Phishing-Mails gestartet. Unter anderem mit der Förderung des Bewusstseins für diese Gefahr und dem Training von Mitarbeitern wird versucht, dem entgegenzuwirken. Nun zeigt ein Bericht von Trend Micro via "Bleepingcomputer"), dass die klaffenden Sicherheitslücken in Exchange, die im Frühjahr 2021 entdeckt wurden ("Swiss IT Magazine" berichtete ), nach wie vor ausgenutzt werden und die Angreifer immer raffinierter versuchen, die User auszutricksen. Im nun vom Sicherheitsspezialisten entdeckten Angriff wurden die Phishing-Mails der Angreifer von den Exchange-Servern der Opfer aus verschickt, um möglichst vertrauenswürdig zu wirken. Weiter waren die eingeschleusten Nachrichten gar als Antworten in einer Reply-Chain-E-Mail, sprich innerhalb eines bestehenden Gesprächsverlaufs, zu finden. Darin finden sich, wie üblich, dann Office-Files mit kompromittierenden Makros, die gestartet werden, wenn die Bearbeitung des Files aktiviert wird. Im Anschluss wird Malware auf dem Zielgerät installiert, darunter Qbot, IcedID, Cobalt Strike, and Squirrelwaffle. Die Angreifer nutzten dafür die Lücken Proxyshell und Proxylogon.