Oppo stellt sein erstes Falt-Smartphone vor

(Quelle: Oppo)

16. Dezember 2021 - Oppo hat das Find N vorgestellt, sein erstes faltbares Smartphone, das in China noch vor Weihnachten zu einem Kampfpreis von rund 1100 Franken erscheint.

Oppo hat im Rahmen des diesjährigen Inno Day das Oppo Find N vorgestellt – das erste faltbare Smartphone des Herstellers. Das Oppo Find N kommt mit einem aufklappbaren Innendisplay mit 7,1 Zoll (1792 x 1920 Pixel, Seitenverhältnis 9:8,4) sowie einem Display aussen, das 5,49 Zoll (988 x 1972 Pixel, Seitenverhältnis 18:9) misst. Innen wie aussen verbaut Oppo AMOLED-Screens, die bis zu 1000 Nits hell sind und eine dynamische Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz bieten. Besonders stolz ist Oppo auf das sogenannte Water-Drop-Scharnier. Diese wurde so gestaltet, dass praktisch kein Spalt entsteht und das im aufgeklappten Zustand kein Falz sichtbar ist – erste Testberichte bestätigen dies. Ausserdem lässt sich das Display in einem beliebigen Winkel von 50 bis 120 Grad aufstellen, etwa um ein Video zu schauen.Im Innern des Falthandys verbaut Oppo die Qualcomm Snapdragon 888 Mobile Platform zusammen mit bis zu 12 GB RAM und bis zu 512 GB Speicher. Der Akku des rund 275 Gramm schweren Geräts fasst 4500 mAh und lässt sich dank 33-Watt-Ladung in 70 Minuten zu 100 Prozent aufladen. Ebenfalls an Bord ist ein Dual-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos. Als Kamera wurde ein Dreifach-Setup bestehend aus einem 50-MP-Sony-IMX-766-Hauptsensor, einem 16-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einem 13-MP-Teleobjektiv verbaut, zudem gibt es Selfie-Kameras sowohl auf dem inneren als auch auf dem äusseren Display.