Xing-App wird rundum erneuert

(Quelle: Xing)

3. Dezember 2021 - Die Mobile App des Karrierenetzwerks Xing wurde aktualisiert und kann mit einer intuitiveren Benutzerführung, aufgefrischter Optik und diversen neuen Features aufwarten.

Das Karrierenetzwerk Xing hat seine gleichnamige App für die Android- und die iOS-Plattform aufgefrischt und rundum erneuert. Die Neuerungen sind vielfältig und reichen von der intuitiveren Nutzerführung über den neuen Newsfeed bis hin zu individuellen Empfehlungen. Dazu wurde die App auch optisch verjüngt und liefert über die Startseite neu Nachrichten und Hinweise auf offene Jobs oder Veranstaltungen.Darüber hinaus kann die App neu mit dem Xing Guide und einem erweiterten Stellenmarkt aufwarten. Ersterer liefert praktische Empfehlungen und Hinweise, beispielsweise wie man sein Profil für Recruiter attraktiver gestalten kann. Daneben kann der Stellenmarkt neu mit Kulturinformationen aufwarten. Stellensuchende erfahren so, ob die ausschreibenden Unternehmen eine eher traditionelle oder eher moderne Kultur leben, und können damit bereits im Vorfeld die Eignung prüfen.Die Entwicklung der App erfolgte auf Basis von Beta-Tests mit über 300'000 Teilnehmern in den vergangenen zehn Monaten. Bestehenden Nutzern wird die neue Version seit anfangs Dezember aufgespielt. In den gängigen App Stores wird die neue Xing App per 9. Dezember als Download verfügbar. (rd)