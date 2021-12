Oppos nächstes Spitzenmodell kommt mit Snapdragon 8 Gen 1

(Quelle: Oppo)

1. Dezember 2021 - Viel mehr weiss man noch nicht, aber das nächste Oppo-Flaggschiff-Smartphone wird mit der neuen SoC-Plattform Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet sein.

Der Smartphone-Hersteller Oppo vermittelt einen Blick in die Zukunft: Im Rahmen des Snapdragon Summit von Qualcomm hat Oppo sein neuestes Flaggschiff-Modell angekündigt. Es kommt voraussichtlich im ersten Quartal 2022 auf den Markt und wird mit dem neue Chipsatz Premium Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet sein. Damit dürfte auch die neue Namensgebung der Qualcomm-Chipsets klar sein ("Swiss IT Magazine" berichtete ): In der Produktbezeichnung fällt Qualcomm weg, die Chipets heissen nur noch Snapdragon und werden mit einer einzelnen Ziffer statt der bisherigen längeren Zahlenbezeichnung plus einem Zusatz gekennzeichnet.Weitere Details oder gar Bilder zum neuen Modell lässt Oppo noch nicht vom Stapel. Dafür wird die Verbindung mit Qualcomm zelebriert, etwa durch Scott Zhang, Vice President Overseas Sales von Oppo: "Uns verbindet eine enge Beziehung zu Qualcomm Technologies. Wir haben in diesem Jahr einige 5G-Smartphones auf den Markt gebracht, die durch eine Snapdragon-Flagschiff-Mobilfunkplattform angetrieben werden, darunter die Find-X3-Serie. Wir freuen uns sehr, bei der Einführung der neuen Snapdragon-8-Generation dabei zu sein." (ubi)