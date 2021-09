Oppo bringt Reno6-Serie auf den Markt

(Quelle: Oppo)

9. September 2021 - Oppo hat die neuesten Mitglieder seines Smartphone-Portfolios vorgestellt. Das Reno6 sowie das Reno6 Pro werden für 499 beziehungsweise 799 Franken verkauft.

Oppo hat die neue Reno6-Serie vorgestellt, die aus den beiden Smartphone-Modellen Reno6 5G und Reno6 Pro 5G besteht. Das Reno6 5G kommt mit einem 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit 2400 x 1080 Pixeln bei 60/90 Hz, während das Pro-Modell über ein 6,55-Zoll-Display verfügt, dass mit derselben Auflösung kommt, laut Datenblatt aber etwas heller sein soll. Im Reno6 verbaut Oppo einen Mediatek-Chip mit 8 Kernen sowie 8 GB RAM und 128 GB ROM, während im Reno6 Pro ein Qualcomm-Snapdragon-870G-SoC zum Einsatz kommt, begleitet von 12 GB RAM und 256 GB ROM. Beiden Geräten gemeinsam ist die 65-W-SuperVOOC-2.0 -Ladetechnologie, die das Phone laut Oppo in rund einer halben Stunde vollständig auflädt.Unterschiede gibt es bezüglich Kamera. Das Pro-Modell kommt mit einem Quad-Kamera-System bestehend aus einer Sony-Hauptlinse mit 50 MP (f/1.8), einer 16-MP-Ultraweitwinkel-Linse (f/2.2), einer 13-MP-Tele-Linse (f/2.4) und einer 2-MP-Makro-Linse (f/2.4). Das günstigere Modell ist mit einem Triple-Kamera-System bestückt, bestehend aus einer Hauptlinse mit 64 MP (f/2.2), einer 8-MP-Weitwinkel-Linse (f/2.2) und einer 2-MP-Makro-Linse (f/2.4). Dabei verspricht Oppo Funktionen wie Bokeh Flare Portrait Video für Videoaufnahmen mit unscharfen Hintergründen oder AI Highlight Video für verbesserte Belichtung bei Bewegbildern.Die Geräte sind in der Schweiz ab sofort in je zwei Farben erhältlich und kosten 499 respektive 799 Franken (Pro-Version). (mw)