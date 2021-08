Oppo mit neuer Unter-Display-Kameratechnologie

(Quelle: Oppo)

4. August 2021 - Mit einer neuen USC-Technologie will Oppo die Qualität des Smartphone-Bildschirms und der unsichtbaren Frontkamera gleichermassen deutlich verbessern.

Der Smartphone-Hersteller Oppo präsentiert eine neue Technologie für Smartphone-Frontkameras, die vollständig unter dem Display verschwinden, sogenannte Under Screen Cameras (USC). Man habe Hardware-Innovationen mit KI-Algorithmen kombiniert, um die Selfie-Kamera unter das Display zu verlagern, ohne dass dabei die Integrität des Bildschirms tangiert werde, weder bei der Nutzung der Kamera noch im Standby-Betrieb. Die Bildqualität der Kamera soll dabei kaum leiden.Zu den Neuerungen in Oppos USC-Technologie gehören eine innovative Pixelgeometrie mit kleineren Display-Pixeln, Transparente Verdrahtung, ein neues Kameradesign, verbesserte 1-to-1-Pixel-Displaysteuerung und eine erhöhte Lebensdauer des Screen-Bereichs, der über der Kamera liegt. Ein Geräteprototyp liegt bereits vor – siehe Bild. Wann und in welchem Modell die Technologie als Erstes zum Einsatz kommt, ist bisher nicht bekannt. (ubi)