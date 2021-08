Oppo stellt stufenlosen Smartphone Zoom vor

(Quelle: Oppo)

23. August 2021 - Der chinesische Hersteller Oppo hat unter anderem ein kontinuierliches optisches Zoom-Objektiv enthüllt, das es nach Angaben des Unternehmens ermöglicht, stufenlos und mit grosser Präzision zu zoomen.

Oppo hat im Rahmen einer Online-Veranstaltung gleich mehrere kamerabezogene Ankündigungen präsentiert. Für das Unternehmen sind Smartphone-Kamera-bezogene Innovationen nichts neues. So war das chinesische Unternehmen etwa das erste weltweit, das Periskop-Telephoto-Kameras und Unter-Display-Kameras vorstellte, die heute beide immer häufiger in High-End-Geräten zu finden sind. Anfang August stellte das Unternehmen zudem eine neue Unter-Display-Kameratechnologie vor ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Die erste Neuankündigung ist ein Teleobjektiv mit kontinuierlichem optischen Zoom. Im Gegensatz zu den heute verwendeten Periskop-Teleobjektiven bewegen sich die Linsenelemente über den gesamten Zoombereich von 85 bis 200 Millimeter, was bedeutet, dass die Bilder bei jeder Brennweite gestochen scharf sein sollen, ohne dass ein digitaler Zoom, ein Beschnitt oder eine künstliche Schärfung erforderlich sind, so das Unternehmen.Das Oppo-Modul beginnt bei 85 mm, einer gängigen Brennweite für Porträtaufnahmen. Oppo weist darauf hin, dass die Verwendung einer Kamera für mehrere Brennweiten auch eine konsistentere Leistung in Bezug auf Farbe und Weissabgleich gewährleistet. Leider sagte Oppo aber nicht, wann es das Zoom-Objektiv in einem kommerziellen Gerät anbieten wird.