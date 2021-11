Netgear präsentiert Business-VPN

(Quelle: Netgear)

30. November 2021 - Insight Business VPN ist ein Zusatzdienst zu den Orbi-Pro-Systemen von Netgear, mit dem sich Filialen und Mitarbeitende im Home Office einfach und sicher ans Firmen-WLAN anbinden lassen.

Der Netzwerkspezialist Netgear lanciert mit Insight Business VPN einen Zusatzdienst für seine Business-WLAN-Mesh-Systeme der Orbi-Pro-Linie vor. Konkret geht es um die Wi-Fi-Sets SRK60 (Wi-Fi 5) und SXK80 (Wi-Fi 6) sowie die darin enthaltenen Router-Modelle SRR60 und SXR80. KMU erhalten mit dem neuen VPN-Dienst eine unkomplizierte Möglichkeit, Aussenstellen und Mitarbeitende im Home Office sicher ans Firmen-WLAN anzubinden.Dabei wird das WLAN-Arbeitsnetzwerk am externen Standort als separates VLAN für das Unternehmens-VPN vorkonfiguriert. Ein privates WLAN im Home Office läuft in einem eigenen VLAN völlig getrennt vom Arbeitsnetzwerk. Das externe Arbeitsnetzwerk läuft unter der gleichen SSID wie das Firmen-WLAN, was die zentrale Administration vereinfacht. Als Endpunkte in der Zentrale und in den Aussenstellen kommt jeweils einer der genannten Orbi-Pro-Router zum Einsatz.