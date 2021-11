Google verlängert Chrome-Support auf Windows 7 bis Anfang 2023

(Quelle: SITM)

18. November 2021 - Google hat verkündet, dass Chrome auf Windows 7 für mindestens ein weiteres Jahr unterstützt wird – nämlich bis zum 15. Januar 2023.

Ursprünglich wollte Google die Chrome-Unterstützung für Windows 7 per Anfang Januar 2020 beenden, dann wurde die Frist zuerst auf den 15. Juli 2021 verlängert , und später pandemiebedingt nochmals auf den 15. Januar 2022. Damit reagiere man auf das Feedback seiner geschätzten Enterprise-Kunden, erklärte Google den Schritt im November 2020.Nun gibt Google eine erneute Fristerstreckung bekannt, und zwar bis am 15. Januar 2023. So lange werde man Chrome auf Windows 7 supporten und entsprechend kritische Sicherheits- und Stabilitäts-Updates veröffentlichen. Damit komme man Unternehmen entgegen, die nach wie vor damit beschäftigt seien, ihre Migration weg von Windows 7 zu vollziehen, erklärt Google.Im Januar 2023 wird auch Microsoft selbst den Extended Support für Windows 7 einstellen, den es für Enterprise-Kunden gibt. Die Home-Editionen von Windows 7 werden bereits seit Anfang 2020 nicht mehr unterstützt. (mw)