Windows 11 Kontextmenü wird überarbeitet

(Quelle: Microsoft)

15. November 2021 - Das Design des neuen Kontextmenüs von Windows 11 erfuhr eine Menge Kritik, stabil ist es ebenfalls nicht. Microsoft soll nun sowohl am Design wie auch an der Stabilität des Features arbeiten.

Seit Ende Oktober ist Windows 11 verfügbar. Zumindest theoretisch, denn in der Praxis wird ein grosser Teil der Nutzerschaft das Update wohl noch auswarten – ob aus Vorsicht oder aus praktischen Gründen sei mal dahingestellt. Ein wiederkehrender Kritikpunkt des neuen OS aus den Insider- und Beta-Builds der letzten Monate war das neue Kontextmenü, das bei einem Rechtklick angezeigt wird. Dieses hat seit Windows 10 einen beachtlichen Sprung gemacht und ein wesentliches Redesign erhalten ("Swiss IT Magazine" berichtete ), unter anderem werden gebräuchliche Kommandos wie Kopieren oder Einfügen heute als Icons dargestellt (siehe Galerie). Weiter gibt es aufgrund des reduzierten Menüs auch einen Punkt der "Show more Options" heisst und das alte, gewohnte Kontextmenü öffnet. Berichten zufolge ( via ""Windowslatest") arbeitet Microsoft derzeit daran, einige kritisierte Design-Fehler in diesen erweiterten Optionen auszumerzen und das Design des neuen Kontextmenüs allgemein zu verbessern.Das neue Kontextmenü wird derzeit im Dev Channel des Insider Programms getestet, es ist noch unklar, wann die Änderungen den Weg in einen produktiven Windows-11-Build finden werden. Im selben Atemzug sollen der Explorer und das Kontextmenü stabiler gestaltet werden, in der Vergangenheit kam es ausgehend von diesen beiden wichtigen Windows-Features respektive Applikationen wiederholt zu Abstürzen von Windows-11-Geräten. (win)