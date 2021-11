Teams bekommt Share-Button in der Windows-11-Taskbar

(Quelle: Microsoft)

(Quelle: Microsoft)

12. November 2021 - In einer Vorabversion von Windows 11 bietet Microsoft eine einfache Möglichkeit, über die Taskbar Inhalte von anderen Applikationen mit Teams-Mitgliedern zu teilen.

Microsoft hat mit der jüngsten Preview von Windows 11 eine neue Möglichkeit geschaffen, um Inhalte aus einer offenen Anwendung schnell anderen Teams-Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erklärt , erübrigt sich damit der Wechsel zwischen den Applikationen, wenn man nur einen Fensterinhalt teilen will. Man braucht lediglich mit der Maus über ein Taskbar-Icon zu fahren, worauf ein Button mit einer kleinen Preview des betreffenden Fensters einblendet. Wird das Fenster bereits geteilt, ändert der Button entsprechend seine Funktion und ermöglicht, das Teilen zu beenden.Die Windows-11-Preview mit der neuen Share-Funktion trägt die Build-Kennung 22499 und steht per sofort im Dev Channel zur Verfügung. Wie Microsoft allerdings anmerkt, wird das neue Feature vorerst nur für einen Teil der Insider ausgerollt. Wie ausserdem angemerkt wird, sollen andere Kommunikationsapplikationen ebenfalls in der Lage sein, von der neuen Funktion Gebrauch zu machen. (rd)