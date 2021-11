Teams bekommt Multi-Account-Support

(Quelle: Microsoft)

5. November 2021 - Microsoft hat angekündigt, Teams um eine Multi-Account-Funktion zu erweitern, mit der sich schnell zwischen unterschiedlichen Konten wechseln lässt. Bis das Feature zur Verfügung steht, könnte es aber noch ein Jahr dauern.

Microsoft arbeitet daran, die hauseigene Kollaborationslösung Teams mit einer Multi-Account-Unterstützung auszustatten, so ein Bericht auf "Windows Central". Die Unterstützung für mehrere Microsoft-Konten wurde verschiedentlich von Anwenderseite gefordert. Will man den Account wechseln, besteht derzeit der einzige Weg darin, sich abzumelden und mit anderen Credentials wieder anzumelden.Auf Microsofts Feedback-Seiten für Teams hat man nun offiziell bestätigt , dass man an der Implementierung des Features in die Desktop-App arbeite. Allerdings müsse hierfür die Architektur der Applikation aktualisiert werden, um eine solide Performance und Funktionalität sicherzustellen. Angesichts der Komplexität des Vorhabens könne man mit der Unterstützung der Multi-Account-Funktion voraussichtlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte kommenden Jahres rechnen. (rd)