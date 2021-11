So gut sind Handy-Abo-Aktionen

(Quelle: Pixabay/Antranias)

9. November 2021 - Ralf Beyeler von "Moneyland.ch" hat die Abo-Aktionen der Mobilfunk-Provider analysiert – allein von Januar bis Oktober 2021 gab es in der Schweiz 387 Spezialangebote.

Regelmässig kümmert sich "Moneyland.ch" um die verschiedenen Tarife der Schweizer Mobilfunk-Provider. Diese lancieren ebenso regelmässig Abo-Aktionen – allein für dieses Jahr verzeichnet der Online-Vergleichsdienst bis dato 387 solcher Aktionen, und in Kürze dürfte es erneut zu den fast schon traditionellen Black-Friday-/Cyber-Monday-Angeboten kommen.Moneyland-Experte Ralf Beyeler hat die Aktionen nun genauer analysiert und dabei alle Angebote berücksichtigt, die einen Rabatt auf die Grundgebühr enthalten und auf der Website des Anbieters veröffentlicht wurden. Eine erste Erkenntnis: Im Schnitt liefern die Aktionen einen monatlichen Rabatt von 33 Franken beziehungsweise 51 Prozent. Dabei ist die Bandbreite enorm: Der Rabatt reicht von 15 bis 70 Prozent. Beyeler dazu: "Aktionen sind nicht nur in der Migros und im Coop beliebt, sondern auch für Handy-Abos. Doch wie im Supermarkt müssen die Kundinnen und Kunden auch beim Handy-Abo aufpassen, dass sie nicht ein zu teures Angebot kaufen."Den höchsten Rabatt in Prozenten, durchschnittlich 58 Prozent, gibt Swisscoms Online-only-Marke Wingo mit über 21 Sonderaktionen. Bei Yallo beträgt der Nachlass im Schnitt 54, bei Lebara 52 Prozent. Dahinter folgen Salt (50%), M-Budget (45%), Coop (43%), Sunrise (40%) und Lidl (35%). Auch frankenmässig gewährt Wingo die höchsten Rabatte mit durchschnittlich 49.60 Franken pro Monat, gefolgt von Yallo (Fr. 36.60), Sunrise (Fr. 33.30) und Salt (Fr. 32.65). Am Schluss der Skala liegt Lidl mit 8.45 Franken monatlichem Durchschnittsrabatt. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass der Frankenrabatt bei gleicher Prozentzahl je höher ausfällt, desto höher der Ursprungspreis ist.