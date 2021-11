Windows 10 21H1 wird allgemein freigegeben

(Quelle: Pixabay/geralt)

5. November 2021 - Rund ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung im Frühjahr hat Microsoft das Feature-Update 21H1 nun für den allgemeinen Einsatz freigegeben. Das Aktualisierungspaket wird damit via Windows Update zur Installation angeboten.

Rund ein halbes Jahr nach dem ersten Release hat Microsoft Windows 10 Version 21H1 für den allgemeinen Einsatz freigegeben, wie der Konzern auf den Status-Seiten bekanntgibt Damit wird die auch als Mai 2021 Update bekannte Windows-Version auf allen Rechnern via Windows Update zum Download angeboten, sofern dies nicht durch Kompatibilitätseinschränkungen oder die verzögerte Feature-Update-Belieferung verhindert wird. Wird somit in den Einstellungen nach neuen Update Ausschau gehalten, wird das Feature-Paket nun da auftauchen.Mit der Freigabe von Windows 10 21H1 für den allgemeinen Einsatz ist der Schritt kurz vor dem Release des neuesten Feature-Pakets erfolgt. Dieses trägt die Kennung 21H2 und soll in diesen Tagen in der finalen Version veröffentlicht werden.Was die Neuerungen von Windows 21H1 betrifft, so halten sich diese im Rahmen. So werden externe Kameras in Windows Hello neu bevorzugt und der Defender-Virenschutz soll für weniger Verzögerungen sorgen. Neben diversen Security-Updates soll das Feature-Pack auch eine bessere Performance in Remote-Work-Szenarios bieten. (rd)